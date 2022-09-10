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Yalova 3. sayfa haberleri... Yalova'dan çaldıkları otomobille Orhangazi'de yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Yalova 3. sayfa haberleri... Yalova'dan çaldıkları otomobille Orhangazi'de yakalandılar

Yalova haberi: Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Süpürgelik Mevkiinde çekici üzerinde gördükleri şüpheli bir aracı takibe aldılar.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Süpürgelik Mevkiinde çekici üzerinde gördükleri şüpheli bir aracı takibe aldılar. Bir araziye indirilen otomobilin sorgulamasında aracın Yalova'dan çalındığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay Orhangazi'de Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Muradiye Mahallesi Süpürgelik mevkiinde yan yolda bir çekici üzerinde plakasız bir otomobil gördü. Polis ekipleri takibe aldıkları çekicinin bölgede bir bahçede aracın çekiciden indirildiğini tespit etti.

Çalıntı çıktı

Polis ekipleri araç başındaki İ.A. (22) ve Y.C. (21) isimli şahıslar ile ilgili GBT sorgusu yapıldı. Şahısların aranan şahıs olmadığı belirlenirken, yapılan sorgulamada şahıslardan birisinin cebinde 77 DZ 831 plakalı bir araca ait ruhsat çıktı. Ruhsatın çekiciden indirilen otomobil olduğunu tespit eden polis ekipleri aracın da Yalova'dan çalıntı kaydı olduğunu tespit etti. Şahısların sorgusunda Yalova'dan geldiklerini ve aracın plakasını da İznik yolu üzerindeki bir çöp kovasına attıklarını ifade ettiler. Polis ekipleri İ.A. ve Y.C. isimli şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Orhangazi Yalova 3. Sayfa Haberler

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