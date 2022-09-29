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Yalova 3. sayfa haberleri | Yalova'da yaşlı adamı hedef alan 3 dolandırıcı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Yalova 3. sayfa haberleri | Yalova'da yaşlı adamı hedef alan 3 dolandırıcı tutuklandı

Yalova yerel 3. sayfa haberine göre Yalova İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalanan 3 telefon dolandırıcısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından yakalanan 3 telefon dolandırıcısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Eylül'de Kazımiye köyünde yaşayan H.B'yi (86) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan A.A. ve M.O., yaşlı adamın evine giderek 13 bin TL ve 7 bin 900 euro parasını aldı. Jandarma dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri, şüphelilerin dolandırdıkları yaşlı adamla yeniden temasa geçtiklerini belirledi. Yaşlı adamın evine bu kez 85 bin lira nakit parayı almak için giden 2 şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. JASAT ekipleri, 2 dolandırıcıyı yönlendirdiği belirlenen B.Ş.'yi de Bursa'daki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Yalova JASAT 3. Sayfa Haberler

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