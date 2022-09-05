Yalova 3. sayfa haberleri | Yalova'da 50 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızlar yakalandı 3. Sayfa Haberleri Yalova haber... Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 50 güvercini çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 50 güvercini çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan A.E.O.'ye ait 50 güvercin, 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 00.30'da çalındı. Konuyla ilgili, Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma suç araştırma timi (JASAT) görevlendirildi. Olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 3 hırsızlık zanlısı çaldıkları güvercinlerle yakalandı. Güvercinler sahiplerine teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hürriyet Çınarcık Yalova 3. Sayfa Haberler

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