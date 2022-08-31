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Yalova gündem haberleri... Mudanya'da çakan şimşekler Armutlu sahilinden böyle görüldü

3. Sayfa Haberleri

Yalova gündem haberleri... Mudanya'da çakan şimşekler Armutlu sahilinden böyle görüldü

Yalova haberine göre Bursa'da çakan şimşekler Yalova'nın Armutlu sahilinden görülürken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da çakan şimşekler Yalova'nın Armutlu sahilinden görülürken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mudanya fırtına, dolu ve sel felaketini yaşarken, ilçede çakan şimşekler Yalova Armutlu sahilinden görüldü. Bazı vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler.

(Hurşit Topal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mudanya Armutlu Yalova Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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