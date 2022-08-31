Yalova gündem haberleri... Mudanya'da çakan şimşekler Armutlu sahilinden böyle görüldü
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Yalova haberine göre Bursa'da çakan şimşekler Yalova'nın Armutlu sahilinden görülürken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bursa'da çakan şimşekler Yalova'nın Armutlu sahilinden görülürken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Mudanya fırtına, dolu ve sel felaketini yaşarken, ilçede çakan şimşekler Yalova Armutlu sahilinden görüldü. Bazı vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler.
(Hurşit Topal/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa