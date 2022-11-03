Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'adil yargılamayı... 3. Sayfa Haberleri Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara... Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Halk Partisi Yalova 3. Sayfa Haberler

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