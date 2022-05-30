Yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu - Haberler

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Yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, Biga ilçesine bağlı Hamdibey Mahallesi Raşit Usumi Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Erdinç Çelik'ten (78) günlerdir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine yaşlı adamın evine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapı kilidini açmasıyla eve giren polis ekipleri, Çelik'in cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Polis 3. Sayfa Haberler

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