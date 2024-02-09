Kayseri'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre yalnız yaşayan E.C.'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri E.C.'yi evinde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalesinde E.C.'nin sobadan sızan karbonmonopksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - KAYSERİ