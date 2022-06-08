Yalnız yaşayan adam evinin kapı eşiğinde ölü bulundu - Haberler

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Yalnız yaşayan adam evinin kapı eşiğinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalnız yaşayan adam evinin kapı eşiğinde ölü bulunduGAZİANTEP Gaziantep'te yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan adam evinin kapı eşiğinde ölü bulundu

GAZİANTEP Gaziantep'te yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki adam, evinin kapı eşiğinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Pir Sultan Mahallesi 144. sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Murat B.'yi evinin girişindeki kapı eşiğinde hareketsiz şekilde gören komşuları ile çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede kapı eşiğinde hareketsiz şekilde yatan Murat B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası, polis çevrede geniş çaplı çalışma yaptı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Murat B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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