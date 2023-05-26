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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yılmaz Ulubektaş, evinde ölü bulunduYenidoğan Mahallesi Özen Sokak'taki evde yalnız yaşayan ve polis tarafından aranması bulunan Ulubeştaş'ın yerde hareketsiz yattığını görüldü.

Kütahya'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yılmaz Ulubektaş, evinde ölü bulundu

Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'taki evde yalnız yaşayan ve polis tarafından aranması bulunan Ulubeştaş'ın yerde hareketsiz yattığını görüldü. Savcının talimatıyla çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yılmaz Ulubektaş'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz Ulubektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ulubektaş'ın şüpheli bulunan ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenidoğan Kütahya 3. Sayfa Haberler

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