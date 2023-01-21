Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalnız kaldığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu

3. Sayfa Haberleri

Yalnız kaldığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 69 yaşındaki adamın yalnız yaşadığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 69 yaşındaki adamın yalnız yaşadığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin 69 yaşındaki Cevdet Çalışkan olduğu ve hayatını kaybettiği bölgenin yakınındaki bir barakada tek başına yaşadığı öğrenildi. İlk tespitlerde kalp krizi sebebi ile yaşamını yitirdiği belirlenen Çalışkan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Cevdet Çalışkan'ın kesin ölüm sebebi gerçekleştirilecek otopsi neticesinde belli olacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Serdivan Sakarya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title