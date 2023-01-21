Yalnız kaldığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 69 yaşındaki adamın yalnız yaşadığı barakanın yakınında cansız bedeni bulundu.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde boş arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin 69 yaşındaki Cevdet Çalışkan olduğu ve hayatını kaybettiği bölgenin yakınındaki bir barakada tek başına yaşadığı öğrenildi. İlk tespitlerde kalp krizi sebebi ile yaşamını yitirdiği belirlenen Çalışkan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Cevdet Çalışkan'ın kesin ölüm sebebi gerçekleştirilecek otopsi neticesinde belli olacak. - SAKARYA