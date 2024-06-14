Yalı soygunu zanlıları adliye sevk edildi

Yalı soygunu zanlıları adliye sevk edildi400 saatlik kamera görüntüsü izleyen polis, 1'i kadın 10 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı soygununa ilişkin gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube ekiplerinin, zanlıların yakalanması için 4 yüz saatlik kamera görüntüsünü izlediği öğrenildi.

Sarıyer Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirilmişti. Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yalı ve çevresindeki iş yerlerinin kameralarını inceleyen ekipler yaklaşık 4 yüz saatlik görüntü izledi. İstanbul, Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 12 suç kaydı bulunan Y.B.'nin, 7 suç kaydı bulunan B.Ç.'nin ve M.Ş.'nin yalıya girerek soygunu yapanlar olduğu belirlendi. Soyguna karışan 7 şüphelinin ise yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Polis ekiplerinin yalının güvenlik sistemini devre dışı bırakan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.