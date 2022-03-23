Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi - Haberler

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Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt köyünde 3 gün içinde bir besiciye ait yaklaşık 40 hayvan telef oldu.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt köyünde 3 gün içinde bir besiciye ait yaklaşık 40 hayvan telef oldu. Hayvanları telef olan besici yardım istedi.

Narlıyurt köyüne bağlı Sıralı mezrasında besicilikle uğraşan Yeşilfidan ailesi, sabah yem vermek için ahıra gittiklerinde birçok hayvanın telef olduğunu gördü. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade eden Nurettin Yeşilfidan, "Durup dururken hayvanlarımız öldü. 3-4 gün içinde 40'a yakın hayvan telef oldu. Bu hayvanların ölüm sebebi araştırıldı ama bir sonuca ulaşılamadı" dedi.

Yeşilfidan, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. - SİİRT

Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

Yaklaşık 40 hayvanı telef olan besici yardım istedi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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