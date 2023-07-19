Yaklaşık 24 bin vatandaşın parasının dijital ortamda yok olduğu iddia edildi

Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan 35 depremzede başta olmak üzere ülke genelindeki 24 bine yakın vatandaşın parasının dijital ortamda yok olduğu ileri sürüldü. Sadece Hatay'daki 35 depremzedenin söz konu şirkete yatırdığı paranın 10 milyon TL olduğu belirtildi.

İddialara göre, Türkiye genelinde binlerce üyesi bulunan bir şirket, kar payı vaadiyle aldığı paradan Mart ayından itibaren üyelerine ödeme yapmamaya başladı. Yaklaşık 10 milyon TL'lik kaybı olan depremzede 35 vatandaşın avukatı Tuğba Çınar, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak olayı yargıya taşıdı. İskenderun ilçesinde yaşayan ve ağabeyi ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon TL'sini şirkete kaptırdığını iddia eden Adem Samgar, Mart ayından beri parasını geri alamadığını, gelecek iyi haberi umutla beklediğini söyledi.

"24 bine yakın mağdur"

Antalya Barosu avukatlarından Tuğba Çınar, deprem bölgesinde yaşayan 35 müvekkilinin Mart ayından itibaren sistem üzerinden ödeme alamadıklarını ifade ederek, "Şu an deprem bölgesinde 35 mağdur var. Tüm Türkiye değerlendirilirse 24 bine yakın mağdur olduğunu biliyoruz. Bana ulaşan birçok müvekkilim deprem mağduru Hatay bölgesinden. Aylık kazanç vaadiyle bir takım şirketlerle sözleşmeler imzalıyorlar. Sonrasında bu şirket tamamını dijital ortama aktaran bir şirkete devrediyorlar. Bu süreçte müvekkillerden hiçbir rıza alınmıyor. Bu paralar bu süreçte dijital ortama aktarılıyor ve bunlara panel ismi veriliyor. Ekim ayında şu andaki şirkete devrediliyor, tüm paralar. Sonrasında Ocak ayı gibi şirket yavaş yavaş ödemeleri panellere yansıtmamaya başlıyor. Mart ayında da tamamen paneller kapatılıyor" dedi.

"Şikayet edene 50 bin dolar ceza"

Avukat Çınar, şikayet eden vatandaşlara 50 bin dolar cezai şart uygulanarak şikayetlerin önüne geçilmesini istendiğini de savunarak, "Müvekkillerime bir sözleşme dayatıyorlar; diyorlar ki herhangi bir şekilde siz resmi yada gayri resmi bir şekilde bizim şirketimiz adına 1 kuruma başvuru yaparsanız ya da şikayet ederseniz 50 bin dolar ceza ödeyeceksiniz diye. Bu sözleşmenin imzalanmaması durumunda da paneliniz kapalı kalıyor ve sisteme erişiminiz ortadan kaldırılıyor. Bu sözleşmeyi çoğu imzalamıyor ama birkaç tane imzalayan müvekkilim var. Bu imzalayan müvekkillere de sözde ihtarname yolluyorlar. 50 bin doların alınacağı, hapis cezasına çevrileceği şeklinde. Korkutmak, caydırmak ve şikayet edilmesin diye bir yaptırıma gitmeye çalışıyorlar. Müvekkiller bize ulaştıklarında olayın tamamen dolandırıcılık kastıyla hareket edildiğini görüyoruz. Öncelikle paneller kapatılıyor ardından 50 bin dolar cezai şarta dayanan sözleşme diretiliyor. Deprem mağduru müvekkillerim, paralarını talep ettiklerinde şirket sürekli farklı cevaplar veriyor. Şu anda işlemler tamamen kripto para üzerinden ilerliyor, müvekkillerimin paraları dijital para haline geldi maalesef ve dolar kuru üzerinden devam ediyorlar sisteme" ifadelerini kullandı.

"Tedbir şerhleri kısa bir sürede işlenmezse şahıslar kaçacak"

Yasal sürecin başladığını belirten avukat Çınar, "Şu anda şirketle ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. 1 aylık süre geçti ama herhangi bir işlem yapılmadı. Böyle olunca şirketin tüm mal varlıklarını kaçırmasından tedirginiz. Olayın diğer dolandırıcılık olaylarına dönmesinden çok korkuyoruz. Şuanda da bir hukuki işlem yapılabilmiş değil. Şuan benim 35 müvekkilimin 10 milyona yakın bir zararından bahsediyoruz. Müvekkillerim Ocak ayından beri kendi paralarını bile alamıyorlar. yargı yollarına da başvurduk. Sürecin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Tedbir şerhleri kısa bir sürede işlenmezse şahısların yurt dışına kaçacağını ve paraların da hiçbir şekilde alınamayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Ağabeyimle benim sistemde toplam 1.5 milyon TL paramız var"

Ağabeyi ile birlikte girdikleri sistemde 1.5 milyon TL paraları olduğunu ifade eden depremzede Adem Samgar, "2019 yılında arkadaşım bunlarla çalışmaya başladı. 2 yılını doldurduğunda bana bahsetti. Kafama yatmasa da ufak bir yatırımla başladım. 2022 Ocak'ta başladım, 1 yıl boyunca sistemde bir sıkıntı yoktu. Yüzde 5 kar marjıyla işlemlerimiz devam ediyordu. 6 Şubat depreminden önce dolar bazlı yatırıma geçmiştik, anaparamızın değer kaybetmeyeceğini söylemişlerdi. Depremden sonra 1 ay çekim yapabildik, sonra her gün yeni 1 prosedür çıkardılar. Mart ayında yeni sözleşmeyle tüm yatırımlarımıza el koyup, sosyal medyada veya herhangi bir yerde kendileriyle alakalı yorum ve konuşma yaptığımız takdirde bize 50 bin dolar cezai işlem uygulayacaklarını söylediler. Mahkemeye verirsek cezai işlem uygulandığı şeklinde arkadaşlarımıza belgeler yolladılar, korkutmak maksatlı ben Alanya'ya gittim, ofislerini ve sistemlerini gördüm. O güne kadar kimseye anlatmamıştım, gidip gördükten sonra çevreme anlatmaya başladım. 7 yıldır bu işlerle uğraşıyorum, bunlar kadar muhatap yoktu en azından ofisleri, yerleri ve çalışanları vardı. Şu an kimseyle iletişim kuramıyoruz. Abimle benim sistemde toplam 1.5 milyon TL paramız var. Kendileri taksitle iade edeceklerini söylüyorlar ama biz buna güvenmiyoruz" diye konuştu.

"Biz bunlara güvendik, inandık"

Mart ayından itibaren hiçbir ödeme alamadıklarını ifade eden Samgar, depremin ardından yaşadıkları bu olayın kendilerini derinden sarstığını ifade ederek, "Biz bunlara güvendik inandık ama şu anda ne ana paramızı alabiliyoruz ne de aylık ödeme alabiliyoruz. 6 Şubat depremiyle 1 yıkım yaşadık, mağduruz. Şimdi bir de böyle bir sekte yiyince şu an gerçekten zor durumdayız. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyordum. İleriye dönük bunlarla çalışmayı düşünüyordum ama her şey göz boyamayla alakalı. Network ve yüzdeli kazanç işleri benim gözümde bitti, 7 yıldır bu işlerle uğraştım. Kimse bu işlere aldanmasın, en güzel para emek verilip kazanılan paradır. Deprem mağduruyuz arkadaşlarla birlikte paraya en çok ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz paramızı iade etmelerini bekliyoruz. Yetkililerden gelecek desteği umutla bekliyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY