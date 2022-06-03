Yaklaşık 20 bin liralık motosiklet işte böyle çalındı - Haberler

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Yaklaşık 20 bin liralık motosiklet işte böyle çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaklaşık 20 bin liralık motosiklet işte böyle çalındı

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde sokak üzerinde duran ve 20 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde sokak üzerinde duran ve 20 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibinin kısa süreliğine apartman önünde bıraktığı 26 ABV 420 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yüzünü maskeyle gizleyen motosiklet hırsızının defalarca etrafı kontrol ettiği görüldü. İlk önce motosiklete binen daha sonra bir aracın sokağa girdiğini görüp uzaklaşan hırsız, ikinci denemesinde yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Yaklaşık 10 dakika sonra evden çıktığında adeta şok geçiren motosiklet sahibi, olayı emniyet güçlerine bildirdi. Çalınan motosikletin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gökmeydan Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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