HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Dinar ilçesi ve çevre ilçelerdeki uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir adrese baskın düzenleyen ekipler 99,29 gram metanfetamin ele geçirirken, olayla ilgili M.K., isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa