Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı.
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı.
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı. Tonlarca kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi. - İSTANBUL