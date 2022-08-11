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Yakıtı biten tekneyi KIYEM kurtardı

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Yakıtı biten tekneyi KIYEM kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yakıtı biten ve sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yakıtı biten ve sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu kurtardı.

Fethiye açıklarında hareket halinde olan ve içeresinde 5 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talep eden teknedekiler, KIYEM-5 can kurtarma botu tarafından yedeklenerek Fethiye'deki özel bir marinaya çekildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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