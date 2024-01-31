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Yakıtı Biten Otomobili Motosikletle İten Gençlerin Tehlikeli Hareketi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten otomobili motosikletle iten 2 gencin tehlikeli hareketi amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten otomobili motosikletle iten 2 gencin tehlikeli hareketi amatör kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin yakıtı bitti. Sürücü, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Motosikletle gelen 2 şahıs, aracı motosikletle itmeye başladı. Şahıslardan biri ise aracın bagajının üzerinde seyretti. Yaşanan tehlikeli anlar başka bir kişinin amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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