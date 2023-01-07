Yakıtı biten aracı kilometrelerce iten kadınlar, erkeklere taş çıkarttı 3. Sayfa Haberleri Yakıtı biten aracı kilometrelerce iten kadınlar, erkeklere taş çıkarttı Diyarbakır'da seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı, yolda geçen erkekler baka kalarak şaşırdı. Yakıtı biten aracı kilometrelerce iten kadınlar, erkeklere taş çıkarttı DİYARBAKIR - Diyarbakır'da seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı, yolda geçen erkekler baka kalarak şaşırdı. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeyken yakıtı biten otomobil, yolun ortasında durdu. Araçta bulunan 2 kadın, inerek kilometrelerce ittikten sonra akaryakıt istasyonuna götürmeyi başardı. O anlarda yolda geçenler şaşırırken; erkekler, taş çıkartılan harekette baka kaldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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