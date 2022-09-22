Yakınlarının ulaşamadığı adam evinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Camikebir Mahallesi Horhor Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Yakınları uzun süredir Fuat Demirci'den (65) haber alamayınca olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girince Fuat Demirci'nin (65) cansız bedeniyle karşılaştı. Şahsın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, talihsiz adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Orhangazi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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