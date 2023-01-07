Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yakınlarının haber alamadığı tır şoförü, evinde yarı baygın halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Yakınlarının haber alamadığı tır şoförü, evinde yarı baygın halde bulundu

Antalya'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı tır şoförü, itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler tarafından evinde yarı baygın halde bulundu.

Antalya'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı tır şoförü, itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler tarafından evinde yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan adam, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3910 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, adreste yaşayan tır şoförü Metin Bozova'dan (45) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla eve girdi. Şahıs, itfaiye ve sağlık ekiplerince yarı baygın halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs, yakında bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka Antalya İtfaiye Kepez 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title