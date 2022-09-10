Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yakınları tarafından cansız bedeni bulundu

3. Sayfa Haberleri

Yakınları tarafından cansız bedeni bulundu

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından bulundu.

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan adamın cansız bedeni, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından bulundu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana gelen olayda; bir süredir haber alamadıkları Sabri Akal'ın (66) yalnız yaşadığı evine giden yakınları, cansız bedenle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonrası Akal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İşlemlerinin ardından Akal'ın cansız bedeninin Uşak'ta defnedileceği belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Yenişehir Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title