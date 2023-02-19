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Yakınları haber alamıyordu, 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Yakınları haber alamıyordu, 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

Yakınları haber alamıyordu, 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 229/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evinde yaşayan 25 yaşındaki Enes Ayyıldız'dan, yakınları bir türlü haber alamadı. Ulaşamayınca endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, gencin yaşadığı daireye girdi. Evi gezen ekipler, Ayyıldız'ı mutfakta asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından Enes Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. 1 gündür bu vaziyette olduğu belirlenen gencin, cansız bedeni, ekiplerin incelemelerinin ardından cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Hayatını kaybeden gencin madde kullanıcısı olduğu iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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