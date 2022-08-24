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Yakalandığı bekçilere biber gazı sıktı

3. Sayfa Haberleri

Yakalandığı bekçilere biber gazı sıktı

Edirne'nin Keşan birden fazla hırsızlık suçundan aranan suça sürüklenen çocuk, kendisini yakalayan bekçilere biber gazıyla karşı koymaya çalıştı.

Edirne'nin Keşan birden fazla hırsızlık suçundan aranan suça sürüklenen çocuk, kendisini yakalayan bekçilere biber gazıyla karşı koymaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli hırsızlık suçlarından 3 ayrı dosyası sebebiyle aranan 18 yaşından küçük C.K. 700 Evler TOKİ Karanlıkdere Caddesi üzerinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından tespit edildi. Ekipler tarafından görüldüğü fark eden şahıs kovalamacanın ardından yakalandı. Kendisini yakalayan bekçilere biber gazı ile karşı koymaya çalışan C.K. kaçmayı başaramadı ve gözaltında alındı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından motosiklet hırsızlığı, konut dokunulmazlığı ihlali ve görevi yaptırmamak için diren suçlarından tutuklanan C.K. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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