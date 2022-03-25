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Yakalanan suç makinesi katilin abisi çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yakalanan suç makinesi katilin abisi çıktı

Sivas'ta polise ekipleri çeşitli suçlardan aranan ve 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.K.'yı kıskıvrak yakaladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sivas'ta polise ekipleri çeşitli suçlardan aranan ve 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.K.'yı kıskıvrak yakaladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.K. yakalandı. Hakkında 10 adet hırsızlık, 4 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu kullanma ve 15 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs adli mercilere teslim edildi.

Öte yandan suç makinasının hırsızlık amaçlı girdiği evde 24 yaşındaki Duriye Taşdelen'i öldüren N.K.'nın abisi olduğu öğrenildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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