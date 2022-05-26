Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar - Haberler

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Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yakalanacaklarını anladılar, uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktılar

Kayseri'de yakalanacaklarını anlayan uyuşturucu tacirleri, taşıdıkları uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktı.

Kayseri'de yakalanacaklarını anlayan uyuşturucu tacirleri, taşıdıkları uyuşturucu maddeyi tarlaya bıraktı. Ekipler yaptıkları aramada uyuşturucu maddeyi bulurken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, M.S., V.E. ve H.Y.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. 2 şahsın bulunduğu otomobili ve diğer şahsın bulunduğu yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, harekete geçti. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına alırken, şahısların 1 kilo sentetik uyuşturucuyu Sarız ilçesinde ayakkabı kutusuna koyarak tarlaya bıraktığını belirledi. Arama yapan narkotik dedektifleri, uyuşturucu maddeyi bularak el koydu.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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