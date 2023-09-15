- Yakalanacağını anlayan kaçak göçmenden camdan atlayarak kaçmaya çalıştı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta polisten kaçmak için camdan atlayarak kolunu kıran kaçak göçmen, ağlayarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta rutin devriye gerçekleştiren polis ekipleri, kaçak göçmen olduklarından şüphelendiği yaklaşık 10 kişilik bir gruba "Dur" ihtarına bulundu. Koşarak yaşadıkları daireye kaçan şahıslarla polis arasında kovalamaca yaşanırken, yakalanacağını anlayan kaçak göçmenler evlerinin camından atladı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, atladıktan sonra kolu kırılan şahıs, gözyaşları içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye gerçekleştiren polis ekipleri, kaçak göçmen olduklarından şüphelendiği yaklaşık 10 kişilik bir gruba "Dur" ihtarına bulundu. Şahıslar koşarak yaşadıkları eve doğru koşmaya başlarken, polis ekipleri de kaçan kaçak göçmenleri kovalamaya başladı. Girdikleri evde yakalanacağını anlayan şahıslar ise bu seferde camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede kaçak göçmenler yakalanırken, camdan atlayan bir şahsın ise kolu kırıldı.

Ağlayarak hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri, yaralı şahsa müdahale için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kaçak göçmen olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaşadığı acının etkisiyle ağlarken, kısa süre içerisinde hastaneye kaldırıldı. Kaçak göçmenleri evden atlayarak kaçmaya çalıştığı görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.