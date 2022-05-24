Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı - Haberler

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Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yakalaması bulunan 2 şahıs jandarmadan kaçamadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki iki farklı mahallede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalaması olduğu tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki iki farklı mahallede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalaması olduğu tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar Mahallesinde, 9'uncu JASAT Timi tarafından icra edilen devriyede ;Alaşehir ilamat Bürosunca 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığına ihlal' suçuyla kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ş.(42) ve Çıkrıkçı Mahallesinde jandarma tarafından icra edilen devriye esnasında, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cinsel Saldırı' suçundan arandığı tespit edilen M.A.A. (40) isimli şahıslar gözaltına alındı. Her iki şahıs da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Turgutlu, Manisa, İcra, 3. Sayfa, Haberler

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