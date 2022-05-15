Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu - Haberler

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Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçede öğlen saatlerinden sonra etkisini sürdüren sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda su taşkınları nedeniyle bozulmalar meydana geldi. Yaşanan sel vatandaşlar tarafından kaydedilirken ekipler olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. - KAYSERİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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