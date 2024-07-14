Üye Girişi
Haberler

Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yağmurun şiddetini çeken vatandaşın önünde motokurye ile araç çarpıştı. Kaza sonrası motokuryenin kafası aracın lastiğine çarparak durabilirken facia ucuz atlatıldı.

Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti

Yere düşerek kayan motokuryenin kafası, aracın lastiğine çarparak durabildi

Yürekleri ağza getiren kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da yağmurun şiddetini çeken vatandaşın önünde motokurye ile araç çarpıştı. Kaza sonrası motokuryenin kafası aracın lastiğine çarparak durabilirken facia ucuz atlatıldı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Cuma günü aniden bastıran yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yağmurdan en çok etkilenenlerden biri de motokuryeler oldu. İncirli Caddesi'nde seyir halinde olan motokurye önüne aniden araç çıkması sebebiyle frene yüklenince yağmur nedeniyle kaydı. Motosikletten yere düşen sürücünün kafası aracın lastiğine çarparak durdu. Sürücünün o sırada durması ve çevredekilerin bağırması motokuryenin daha büyük yaralanmasının önüne geçti. Kaza anı o sırada yağmurun şiddetini çeken bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Yunus Hocalar," Yağış başlamıştı. Motorcu karşıdan geliyordu. Demir rayların üzerinde motosikletin kaymasıyla beraber motosikletten fırladı. Rampadan gelen arabanın çıkmasıyla kafası tekerleğin orada sıkıştı. Ciddi bir durumu yoktu." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title