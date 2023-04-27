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Yağmurlu hava kazayı beraberinde getirdi

Yağmurlu hava kazayı beraberinde getirdi

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağıştan dolayı yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağıştan dolayı yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü.

Olay ilçeye bağlı Ereğli ormanlı yolu üzerinde meydana geldi. İlçede yoğun yağışın başlaması ile birlikte kazalar beraberinde geldi. Ereğli istikametine seyir halinde olan Tofaş marka otomobil hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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