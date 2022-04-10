Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı - Haberler

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Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Eskişehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda halk otobüsünün kontrolden çıkarak ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12 yolcudan 4'ü hafif yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda halk otobüsünün kontrolden çıkarak ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12 yolcudan 4'ü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Nisan günü saat 08.00 sıralarında ODunpazarı-Karapazar Mahallesi Derbent mevkiinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 26 TC 049 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak durdu. Kaza otobüs içerisinde bulunan 12 yolcudan 4'ü hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Otobüste ise maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar F.Ş., E.Ş. (10), Ö.E. (9) ve D.Ö. (9) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halk Otobüsü, Eskişehir, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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