Yağmurda kayganlaşan yol kaza getirdi: 3 yaralı - Haberler

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Yağmurda kayganlaşan yol kaza getirdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Yağmurda kayganlaşan yol kaza getirdi: 3 yaralı Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı, biri çocuk 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

- Yağmurda kayganlaşan yol kaza getirdi: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı, biri çocuk 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. S.Ö.'nün kullandığı 01 DVC 46 plakalı otomobil, Viranşehir yolu üzerindeki Kepez - Kızıltepe kavşağında iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda A.A.'nin kullandığı 31 ABU 684 plakalı Hyundai marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ö.'nün kullandığı otomobil refüje çıktı. Kazada sürücülerle birlikte araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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