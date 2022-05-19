Çocukların yağmur altında tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

Çocukların yağmur altında tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de patenli 3 çocuk İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Yürekleri ağza getiren çocukların tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi üzerinde yaşları 10 ila 12 arasında olan 3 çocuk tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle ilerleyen çocuklar yürekleri ağza getirdi. Çocuklar zaman zaman da düşme noktasına geldi. Hem kendi canlarını hem de sürücülerin canlarını tehlikeye atan çocuklar bir süre devam edip gözden kayboldu.