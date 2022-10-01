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Yağmur suyu mazgalına sıkışan sansar kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Yağmur suyu mazgalına sıkışan sansar kurtarıldı

Denizli'de bir apartman mazgalına sıkışan kaya sansarı, görevliler tarafından kurtarılarak doğal ortama bırakıldı.

Denizli'de bir apartman mazgalına sıkışan kaya sansarı, görevliler tarafından kurtarılarak doğal ortama bırakıldı.

Denizli'de bir sokakta bulunan apartmanın yağmur suyu mazgalında sesler duyan çevredekiler, sansarın sıkıştığını fark etti. Duyarlı vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sansarı kurtarmak için çalışma başlattı.

Mazgalı kaldıran ekipler, çaresizce sıkışan sansara ulaştı. Kısa süren çalışmanın ardından kurtarılan sansar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından doğal ortamına salındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli 3. Sayfa Haberler

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