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Yağmur sebebiyle yıkılan istinat duvarı otomobili hurdaya çevirdi

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Yağmur sebebiyle yıkılan istinat duvarı otomobili hurdaya çevirdi

Yağmur sebebiyle yıkılan istinat duvarı otomobili hurdaya çevirdi Arkadaşından emanet aldığı otomobil duvarın altında kaldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan bir binanın istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

Yağmur sebebiyle yıkılan istinat duvarı otomobili hurdaya çevirdi

Arkadaşından emanet aldığı otomobil duvarın altında kaldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan bir binanın istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Aşırı yağmur ve dolunun etkisiyle yıkılan istinat duvarı, otomobilin yanı sıra yola saçılırken, yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Duvarın yıkılması sonucu hurdaya dönen otomobili, Ersan Karataş isimli vatandaşın, hastası olduğu için arkadaşından emanet aldığı bildirildi.

Olay Manavgat'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah başlayan ve doluyla birlikte etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aydınevler Mahallesi 5519 sokak üzerinde bulunan bir deponun istinat duvarı park halindeki 07 AFC 47 plakalı 2003 model Honda marka otomobilin üzerine yıkıldı. Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, göçen duvarın parçaları geniş bir alana yayıldı. Havanın aşırı yağmurlu olmasından dolayı sokakta insan bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Hastası olduğu için arkadaşının arabasını aldığını belirten Ersan Karataş "Hastamı doktora götürüp geldikten sonra arkadaşımdan emanet aldığım otomobili evimin karşısına park ettim. Sabah gördüğüm manzara karşısında şaşkına döndüm. Yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Karataş Antalya 3. Sayfa Haberler

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