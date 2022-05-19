Sağanak yağmur esnasında kayan hurda yüklü kamyon devrildi - Haberler

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Sağanak yağmur esnasında kayan hurda yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sağanak yağmur esnasında kayan hurda yüklü kamyon devrildi Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış esnasında kayan hurda yüklü kamyon devrildi.

Sağanak yağmur esnasında kayan hurda yüklü kamyon devrildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış esnasında kayan hurda yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde, Esenpınar yolu üzerinde Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 33 ABC 423 plakalı hurda plastik yüklü kamyon yokuş aşağıya indiği esnada sağanak yağmurunda etkisiyle kontrolden çıkarak kaymaya başladı.Kamyon, yol kenarındaki keskin virajda uçuruma yaklaşık 30 metre kala devrilerek yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, kamyonun kaldırılması için vinç çağrıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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