Yağmaya teşebbüs eden 19 yaşındaki sanık 18 yıl hapse mahkum edildi

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda 20 Ocak'ta meydana gelen olayda, 2 arkadaşı ile birlikte yürüyen 19 yaşındaki Şahin D., parkta oturan yabancı uyruklu İbrahim Ö. (32) ve Halil Muhammadi Ö.'den (17) para istedi ve tehdit etti.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda 20 Ocak'ta meydana gelen olayda, 2 arkadaşı ile birlikte yürüyen 19 yaşındaki Şahin D., parkta oturan yabancı uyruklu İbrahim Ö. (32) ve Halil Muhammadi Ö.'den (17) para istedi ve tehdit etti. Olay yerinden kaçan şahısların peşinden koşarken yanında taşıdığı bıçağı arkalarından fırlatan Şahin D., İbrahim Ö.'yü sırtından yaraladı. İbrahim Ö. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Şahin D. tutuklandı.

Kendisine para vermeyi reddeden iki kişiden birini bıçak fırlatarak yaralayan 19 yaşındaki sanık Şahin D.'nin, 2 kişiye karşı nitelikli yağmaya teşebbüs suçundan yargılandığı dava, Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şahin D.'nin, İbrahim Ö. ve Halil Muhammadi Ö.'ye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 2 kez cezalandırılması talep edildi.

"Pişmanım, özür dilerim"

Davanın karar duruşmasında mahkeme salonunda hazır edilen tutuklu sanık Şahin D., "Yaptığıma pişmanım, özür dilerim" sözleriyle kendisini savundu.

18 yıl hapis cezası verildi

Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan yargılanan Şahin D. hakkında mahkeme heyeti, 24 yıl hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından indirim uygulanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR