Yağmacıya cezasını vatandaşlar kesti
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Yağmacıya cezasını vatandaşlar kesti Adıyaman'da deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilerin cezasını vatandaşlar kendi kesti.
Yağmacıya cezasını vatandaşlar kesti
ADIYAMAN - Adıyaman'da deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilerin cezasını vatandaşlar kendi kesti.
Adıyaman Yenişehir Mahallesi'nde depremden faydalanarak hırsızlık yapan henüz ismi öğrenilemeyen yağmacı olduğu iddia edilen kişiler vatandaşlar tarafından yakalanarak müdahale edildi, ardından polis ekiplerine teslim edildi. Vatandaşların sert tepkisi ise kameralara yansıfdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - 3. Sayfa