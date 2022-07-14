Yağma suçundan aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yağma suçundan aranan şahıs üzerinde 2 gram metamfetaminle yakalandı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yağma suçundan aranan şahıs üzerinde 2 gram metamfetaminle yakalandı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir turizm firmasına ait otobüs durduruldu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, yolcu olarak bulunan Z.E. isimli şahsın yağma suçundan yakalaması olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında çantasında 2 gram ağırlığında kristal madde ele geçirildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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