Yağma Suçundan Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı

İzmir'de yağma suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalımalar kapsamında M.Ö. isimli şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda "Birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma" suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR