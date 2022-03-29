Yağma suçundan aranan kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağma suçundan aranan kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yağma suçundan aranan kişi yakalandı

Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda 'yağma' suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı yakaladı.

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda 'yağma' suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde yağma suçundan aranan bir şahsın olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yağma suçundan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Mezitli, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title