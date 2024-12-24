Yağma Suçundan 28 Yıl Ceza Alan Hükümlü Denizli'de Yakalandı
Denizli'de, hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hakkında yağma suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hakkında "Yağma" suçundan 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ