Yağma Suçundan 28 Yıl Ceza Alan Hükümlü Denizli'de Yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hakkında yağma suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hakkında "Yağma" suçundan 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ