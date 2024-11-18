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Yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
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Gaziantep'te yağma suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te yağma suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde yağma suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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