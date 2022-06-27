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Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana girdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Öküşne mevkiinde sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana girdi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Öküşne mevkiinde sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak ormanlık alana girdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Öküşne mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 COM 694 plakalı Fiat marka otomobil sağanak nedeniyle yoldan çıkarak ormanlık alana girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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