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Yağışlı Hava Sebebiyle Kaza: 1 Yaralı

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Kocaeli D100 Karayolu'nda yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden sürücü, otomobiliyle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolu'nda yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Emekevler Mahallesi Akmeşe dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 81 ACD 201 Volsvagen marka otomobil, bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücü M.Ç'yi ambulansa aldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü M.Ç. hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yağışlı Hava Sebebiyle Kaza: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa

Hava Durumu Güvenlik Otomobil Kocaeli 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

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