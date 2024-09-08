Yağışlı hava, kazayı da beraberinde getirdi... Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yağışlı hava, kazaları da beraberinde getirdi. E-5 Karayolu Avcılar istikametinde yaşanan kaza kameraya yansıdı.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, kazalara neden oldu. Beylikdüzü E-5 Karayolu Avcılar istikametinde birbiri ardına kazalar yaşandı. Kazalardan biri araç

kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı güzergah üzerinde yaşanan kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.