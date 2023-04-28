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Yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi, 7 araç birbirine girdi

Yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi, 7 araç birbirine girdi

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi.

Sivas'ta yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Ankara karayolu Keresteciler kavşakta meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir araç kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kimse yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, araçlar ise yol dışına çıkarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas Ankara karayolu Tragger Sivas 3. Sayfa Haberler

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