Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yağışın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kayarak savruldu, sürücü yaralandı

Yağışın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kayarak savruldu, sürücü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kayarak savrulurken, yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kayarak savrulurken, yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Gölpazarı istikametine seyir halindeki 26 DB 645 plakalı motosiklet sürücüsü S.G., Eski Pancar Kantarı mevkiine geldiğinde aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yağışın etkisi ile kayarak yol kenarına savruldu. Kazada motosikletle yolcu olarak bulunan Mehmet S. (31) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölpazarı Bilecik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title