Yağışın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kayarak savruldu, sürücü yaralandı

Bilecik'te yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet kayarak savrulurken, yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Gölpazarı istikametine seyir halindeki 26 DB 645 plakalı motosiklet sürücüsü S.G., Eski Pancar Kantarı mevkiine geldiğinde aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yağışın etkisi ile kayarak yol kenarına savruldu. Kazada motosikletle yolcu olarak bulunan Mehmet S. (31) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK