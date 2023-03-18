Yağış zincirleme kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda yağış kazayı beraberinde getirdi. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Çiftlik Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 S 0139 plakalı minibüs ile 81 ACP 115 ve 54 AR 868 plakalı iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Toplam 3 aracın karıştığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar G.D. ve T.E. hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA